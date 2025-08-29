Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Appartements à vendre en Boreti, Monténégro

20 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Sol 2
Vente Becici 4408. A vendre studio 28m2 dans résidence Boreti Résidence. L'appartement est s…
$103,646
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Chambres 2
Surface 122 m²
Budva Riviera, quartier Becici. Nouveaux appartements du développeur dans une maison club de…
$439,871
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Surface 41 m²
Budva Riviera, quartier Becici. Nouveau appartement avec une chambre dans un quartier pratiq…
$186,189
Condo 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Condo 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Nombre d'étages 13
Prix ​​sur demande
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
English, Русский
Penthouse 3 chambres dans Boreti, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 233 m²
Sol 7/11
Breathtaking panoramic views of the sea, Becici beach and Sveti Stefan. The new residenti…
$739,214
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
apartment structure: kitchen-living room, 1 bedroom, 1 bathroom, terrace. convenience: …
$125,622
GATE Realty
English, Русский, Српски
Appartement 3 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 3 chambres
Boreti, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Sol 5/6
$190,011
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
English, Русский
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 286 m²
Apartments in the villa (A2/V10): 2 bedrooms, 156 sq.m. + 130 m. ROI 6%. The cost of a pac…
$1,94M
CACTUS|Real Estate
English, Русский, Українська
Appartement dans Boreti, Monténégro
Appartement
Boreti, Monténégro
♪Numéro d'identification 597🏗 📍 —🔹 C'est pas vrai.🔹 🔹 ✅ ✅ • 🟡 - Oui.• 🟡 1 с• 🟡 2 с• 🟡 3 с💶 📞…
$94,620
MONTE TOP Real Estate Montenegro
English, Русский, Українська, Српски
Penthouse 3 chambres dans Boreti, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 457 m²
Apartments in the villa (A5/V6): 3 bedrooms, 255 sq.m. + 202 M.KV Terassa on the roof. ROI 6…
$2,70M
CACTUS|Real Estate
English, Русский, Українська
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 79 m²
Sol 5
VenteId 207🏠Appartement de 2 chambres à vendre dans le complexe Elia Residences, Becici.Supe…
$312,155
MONTE TOP Real Estate Montenegro
English, Русский, Українська, Српски
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 133 m²
Apartments in the villa (AS2/V32): 2 bedrooms, 133 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of …
$1,03M
CACTUS|Real Estate
English, Русский, Українська
Appartement 3 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 3 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
VenteNuméro d'identification 533🏠 Appartement à vendre avec 3 chambres et 2 salles de bains …
$325,491
MONTE TOP Real Estate Montenegro
English, Русский, Українська, Српски
Appartement 6 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 6 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Sol 9/7
$876,162
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
English, Русский
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Chambres 2
Surface 98 m²
Budva Riviera, quartier Becici. Appartement de deux chambres dans une maison de club de sept…
$349,104
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 502 m²
Apartments in the villa (A2/V3): 2 bedrooms, 271 sq.m. + 231 M.KV Terassa on the roof. ROI 6…
$3,56M
CACTUS|Real Estate
English, Русский, Українська
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 172 m²
Apartments in the villa (A3/V25): 2 bedrooms, 177 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$1,30M
CACTUS|Real Estate
English, Русский, Українська
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Two-bedroom, two-bathroom apartment in a complex opposite the Splendid Hotel in Becici, Budv…
$318,069
First Realty
English, Русский, Српски, Crnogorski
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Sol 4
VenteNuméro d'identification 538🏠 Excellent appartement avec vue imprenable sur la mer à Bec…
$109,890
MONTE TOP Real Estate Montenegro
English, Русский, Українська, Српски
Appartement 1 chambre dans Becici, Monténégro
Appartement 1 chambre
Becici, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Nombre d'étages 7
We present to you a new investment project in Montenegro “Montesa Hill Premium Residence” in…
$158,124
