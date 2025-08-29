Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Boreti
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Boreti, Monténégro

condos
3
1 BHK
51
2 BHK
30
3 BHK
12
Appartement Supprimer
Tout effacer
16 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Sol 4/5
Vente Becici #7340. Appartement d'une chambre, 38 m2 + 13 m2 terrasse, 4ème étage sans ascen…
$122,163
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Sol 2
Vente Becici 4408. A vendre studio 28m2 dans résidence Boreti Résidence. L'appartement est s…
$103,646
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
Sol 6/6
À vendre Penthouse d'une chambre avec un toit et vue panoramique sur la mer à Becici L'appa…
$226,918
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Penthouse 3 chambres dans Boreti, Monténégro
Penthouse 3 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 233 m²
Sol 7/11
Breathtaking panoramic views of the sea, Becici beach and Sveti Stefan. The new residenti…
$739,214
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Apartments in the villa (A1/V28): 2 bedrooms, 146 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$917,574
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CACTUS|Real Estate
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 46 m²
apartment structure: kitchen-living room, 1 bedroom, 1 bathroom, terrace. convenience: …
$125,622
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
apartment structure: kitchen-living room, 1 bedroom, 1 bathroom, terrace. convenience: …
$174,992
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
GATE Realty
Langues
English, Русский, Српски
Appartement 3 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 3 chambres
Boreti, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 106 m²
Sol 5/6
text
$190,011
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 86 m²
Sol 1/5
#Vendre #BeciciNuméro d'identification 412🏠 A vendre appartement avec 2 chambres à Budva, qu…
$275,972
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Langues
English, Русский, Українська, Српски
Appartement 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Appartement 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 51 m²
Sol 1/6
text
$190,011
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement dans Boreti, Monténégro
Appartement
Boreti, Monténégro
♪Numéro d'identification 597🏗 📍 —🔹 C'est pas vrai.🔹 🔹 ✅ ✅ • 🟡 - Oui.• 🟡 1 с• 🟡 2 с• 🟡 3 с💶 📞…
$94,620
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
MONTE TOP Real Estate Montenegro
Langues
English, Русский, Українська, Српски
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 149 m²
Apartments in the villa (A1/V26): 2 bedrooms, 149 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$1,03M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CACTUS|Real Estate
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 6 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 6 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Sol 9/7
text
$876,162
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 172 m²
Apartments in the villa (A3/V25): 2 bedrooms, 177 sq.m. ROI 6%. The cost of a package of f…
$1,30M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
CACTUS|Real Estate
Langues
English, Русский, Українська
Telegram Écrire dans un Telegram
Appartement 2 chambres dans Boreti, Monténégro
Appartement 2 chambres
Boreti, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 81 m²
Two-bedroom, two-bathroom apartment in a complex opposite the Splendid Hotel in Becici, Budv…
$318,069
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
First Realty
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Condo 1 chambre dans Boreti, Monténégro
Condo 1 chambre
Boreti, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 7/8
text
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller