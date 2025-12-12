Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Blizikuce
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Blizikuce, Monténégro

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 114 m²
Villa moderne vue sur la mer à BlizikućeCette élégante villa contemporaine offre un mélange …
$577,312
T.V.A.
