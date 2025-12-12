Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Blizikuce
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Piscine

Villas Piscine à vendre en Blizikuce, Monténégro

4 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 114 m²
Villa moderne vue sur la mer à BlizikućeCette élégante villa contemporaine offre un mélange …
$577,312
T.V.A.
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Immobilier, MonténégroA vendre: Une villa de luxe en construction, située dans le village ex…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 4 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Villa exclusive neuve à vendre! Cette propriété impressionnante couvre une superficie de 600…
$3,51M
Laisser une demande
NicoleNicole
Villa 3 chambres dans Blizikuce, Monténégro
Villa 3 chambres
Blizikuce, Monténégro
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Une villa de luxe récemment construite d'une superficie brute de 400 m2 est à vendre à Blizi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller