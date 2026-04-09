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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la montagne en Bijela, Monténégro

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1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Bijela, Monténégro
Appartement 1 chambre
Bijela, Monténégro
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
Sol 2
Cet appartement moderne d'une chambre, d'une superficie de 44 m2, est situé au deuxième étag…
$576
par mois
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