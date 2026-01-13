Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Municipalité d'Andrijevica
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Terrasse

Appartements avec terrasse à vendre en Municipalité d'Andrijevica, Monténégro

Appartement 2 chambres dans Seoce, Monténégro
Appartement 2 chambres
Seoce, Monténégro
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Sol 2/4
Un appartement spacieux avec une vue imprenable sur la mer est à vendre à Seoce, une banlieu…
$168,978
