  1. Realting.com
  2. Moldavie
  3. Ștefan Vodă District
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Stefan Voda District, Moldavie

2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Talmaza, Moldavie
Appartement 1 chambre
Talmaza, Moldavie
Nombre de pièces 1
Surface 43 m²
Sol 13/13
A view that inspires. A space that inspires to live.We offer for sale a one-room apartment w…
$490,000
Penthouse 4 chambres dans Talmaza, Moldavie
Penthouse 4 chambres
Talmaza, Moldavie
Nombre de pièces 4
Surface 340 m²
Sol 9/10
Penthouse Premier Class — Arcadia. "Arkadyevsky Palace" 340 m of absolute luxury. A view of …
$850,000
Caractéristiques des propriétés en Stefan Voda District, Moldavie

