Condos à vendre en Sinaloa, Mexique

Mazatlan
21
22 propriétés total trouvé
Condo 2 chambres dans Mazatlan, Mexique
Condo 2 chambres
Mazatlan, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 689 m²
Discover Riviera Condos, located in Mazatlán's Golden Zone! Offering 2 floor plans boasting …
$168,000
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Mazatlan, Mexique
Condo 1 chambre
Mazatlan, Mexique
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 581 m²
Discover Boca de Mar, located in the Mazatlán Malecón. This incredible oceanfront developmen…
$195,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Mazatlan, Mexique
Condo 2 chambres
Mazatlan, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 184 m²
Experience golf course living at its finest in this elegant 2-bedroom, 2-bathroom condo span…
$275,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Mazatlan, Mexique
Condo 2 chambres
Mazatlan, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 915 m²
Located on the Marina Mazatlán Golf Course is the majestic IWA Hotel & Residences. This stun…
$368,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Mazatlan, Mexique
Condo 2 chambres
Mazatlan, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 667 m²
Discover Turquesa located in Cerritos, Mazatlán! Offering various floor plans with a LOCK-OF…
$151,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Mazatlan, Mexique
Condo 2 chambres
Mazatlan, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 098 m²
Discover Villa Vicario, located in the Downtown Area of Mazatlán! Villa Vicario offers you a…
$343,000
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Mazatlan, Mexique
Condo 1 chambre
Mazatlan, Mexique
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 618 m²
Discover Tranquil Living at BLUE LIFE Residences, Mazatlán! Welcome to your new home in the …
$151,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Mazatlan, Mexique
Condo 2 chambres
Mazatlan, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 721 m²
Discover Katara Tower located in Mazatlán. Katara Tower is a low-density development compris…
$117,000
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Mazatlan, Mexique
Condo 1 chambre
Mazatlan, Mexique
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 327 m²
Welcome to Praia Malecón, where the essence of a hotel meets the comfort of your own condo, …
$150,000
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Mazatlan, Mexique
Condo 1 chambre
Mazatlan, Mexique
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 464 m²
Discover QABU – A Unique Residential Experience Experience modern living in the exclusive QA…
$142,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Mazatlan, Mexique
Condo 2 chambres
Mazatlan, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 814 m²
QABU Boutique Living is a stunning residential development just 722 feet from the beach in M…
$197,000
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Mazatlan, Mexique
Condo 1 chambre
Mazatlan, Mexique
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 807 m²
Villa Vicario offers you a heated swimming pool, concierge service, pet-friendly facilities,…
$237,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Mazatlan, Mexique
Condo 2 chambres
Mazatlan, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 464 m²
Artemisa Beach Residences consists of 191 condos, studios & penthouses with 1, 2 & 3 bedroom…
$421,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Mazatlan, Mexique
Condo 2 chambres
Mazatlan, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 515 m²
Welcome to Praia Malecón, where the essence of a hotel meets the comfort of your own condo, …
$205,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Mazatlan, Mexique
Condo 2 chambres
Mazatlan, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 662 m²
Located in Mazatlán, Sinaloa. Oceanna offers 662 Ft2 to 807 Ft2 of living space in these 2-b…
$175,000
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Mazatlan, Mexique
Condo 1 chambre
Mazatlan, Mexique
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 753 m²
Discover Litoral Condos, located on the Malecón of Mazatlán! Litoral Ocean Condos consists o…
$256,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Mazatlan, Mexique
Condo 2 chambres
Mazatlan, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 936 m²
Discover Mazatlan Condo Torre Playa Azul, the ideal place to begin your new life in Mazatlán…
$147,000
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Mazatlan, Mexique
Condo 1 chambre
Mazatlan, Mexique
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 786 m²
Beachfront paradise at Playa Escondida Condos, Mazatlán. Welcome to your tranquil retreat in…
$169,999
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Mazatlan, Mexique
Condo 2 chambres
Mazatlan, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 335 m²
Discover Boca de Mar, located in the Mazatlán Malecón. This incredible oceanfront developmen…
$379,000
Laisser une demande
Condo 1 chambre dans Mazatlan, Mexique
Condo 1 chambre
Mazatlan, Mexique
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 505 m²
Artemisa Beach Residences consists of 191 condos, studios & penthouses with 1, 2 & 3 bedroom…
$186,000
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Mazatlan, Mexique
Condo 2 chambres
Mazatlan, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 319 m²
Discover Litoral Condos, located on the Malecón of Mazatlán! Imagine waking up to the great …
$427,000
Laisser une demande
Condo 3 chambres dans Mazatlan, Mexique
Condo 3 chambres
Mazatlan, Mexique
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 262 m²
Experience luxury living at Porto Blanco Condos Embrace the ultimate in modern living with t…
$278,000
Laisser une demande
