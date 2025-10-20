Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Mexique
  3. Santa Maria Huatulco
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Santa Maria Huatulco, Mexique

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans La Crucecita, Mexique
Studio 1 chambre
La Crucecita, Mexique
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 420 m²
Located in a quiet residential area of Santa Cruz, Huatulco. The studio residences at Ekuá o…
$137,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Santa Maria Huatulco, Mexique

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller