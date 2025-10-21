Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Santa Maria Colotepec, Mexique

Villa 3 chambres dans Brisas de Zicatela, Mexique
Villa 3 chambres
Brisas de Zicatela, Mexique
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 840 m²
Fall in love with this 1,840 Ft2 ocean-view villa. Featuring 3 bedrooms, 2 bathrooms, and sp…
$349,000
Villa 3 chambres dans Brisas de Zicatela, Mexique
Villa 3 chambres
Brisas de Zicatela, Mexique
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 2 929 m²
Fall in love with this stunning 3 bedroom, 2 bathroom beachfront villa, offering 2,929 Ft2 o…
$749,000
Villa 5 chambres dans Santa Maria Colotepec, Mexique
Villa 5 chambres
Santa Maria Colotepec, Mexique
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 5 113 m²
Casa Cabeza de Tortuga: A Tranquil Fusion of Design and Nature in Plataforma Puerto Escondid…
$1,65M
Villa 4 chambres dans Brisas de Zicatela, Mexique
Villa 4 chambres
Brisas de Zicatela, Mexique
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 3 767 m²
Eco Villas La Flia situated on one of the most pristine beaches of Puerto Escondido, La Barr…
$1,60M
Villa 11 chambres dans Santa Maria Colotepec, Mexique
Villa 11 chambres
Santa Maria Colotepec, Mexique
Chambres 11
Surface 102 252 m²
Welcome to Casa Piedra, a luxurious beachfront property where stunning ocean views meet spac…
$1,60M
Maison 9 chambres dans Brisas de Zicatela, Mexique
Maison 9 chambres
Brisas de Zicatela, Mexique
Chambres 9
Nombre de salles de bains 8
Surface 41 635 m²
Prime Ocean-View Investment Opportunity in Zicatela! Nestled just footsteps from the vibrant…
$1,90M
Villa 1 chambre dans Brisas de Zicatela, Mexique
Villa 1 chambre
Brisas de Zicatela, Mexique
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 743 m²
Embrassez la vie côtière contemporaine avec cette élégante villa de 1 chambre, de 1,5 salle …
$182,705
Villa 2 chambres dans Brisas de Zicatela, Mexique
Villa 2 chambres
Brisas de Zicatela, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 572 m²
Fall in love with this 1,572 Ft2 ocean-view villa. With 2 bedrooms, 2 bathrooms, and spaciou…
$315,000
