Maisons à vendre en San Pedro Pochutla, Mexique

Villa 3 chambres dans Puerto Angel, Mexique
Villa 3 chambres
Puerto Angel, Mexique
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 674 m²
Endless Oceanfront Living on the Oaxacan Riviera – The Porfiria Floorplan at Villas Biznaga …
$571,000
Villa dans Puerto Angel, Mexique
Villa
Puerto Angel, Mexique
Surface 2 612 m²
Discover the art of SLOW LIVING on the Oaxacan Riviera! Villas Biznaga is a thoughtfully pla…
$510,000
Maison 2 chambres dans Puerto Angel, Mexique
Maison 2 chambres
Puerto Angel, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 2 364 m²
Located in the exclusive residential community of La Mina, Puerto Ángel. Wake up every day t…
$1,04M
Villa 2 chambres dans Puerto Angel, Mexique
Villa 2 chambres
Puerto Angel, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 445 m²
Experience coastal sophistication at Pelicanos, located in Playa Aragón, Oaxaca. Your journe…
$479,000
Villa 3 chambres dans Puerto Angel, Mexique
Villa 3 chambres
Puerto Angel, Mexique
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 521 m²
Endless Oceanfront Living on the Oaxacan Riviera – The Organo Floorplan at Villas Biznaga St…
$692,000
Caractéristiques des propriétés en San Pedro Pochutla, Mexique

