Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Mexique
  3. Municipio de Tijuana
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Municipio de Tijuana, Mexique

1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Delegacion Plyas de Tijuana, Mexique
Appartement 2 chambres
Delegacion Plyas de Tijuana, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 2 850 m²
Sol 3/4
$3,05M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
Español
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Municipio de Tijuana, Mexique

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller