  2. Mexique
  3. Brisas de Zicatela
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Brisas de Zicatela, Mexique

5 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Brisas de Zicatela, Mexique
Villa 3 chambres
Brisas de Zicatela, Mexique
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 2 929 m²
Fall in love with this stunning 3 bedroom, 2 bathroom beachfront villa, offering 2,929 Ft2 o…
$749,000
Villa 2 chambres dans Brisas de Zicatela, Mexique
Villa 2 chambres
Brisas de Zicatela, Mexique
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 572 m²
Fall in love with this 1,572 Ft2 ocean-view villa. With 2 bedrooms, 2 bathrooms, and spaciou…
$315,000
Villa 4 chambres dans Brisas de Zicatela, Mexique
Villa 4 chambres
Brisas de Zicatela, Mexique
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 3 767 m²
Eco Villas La Flia situated on one of the most pristine beaches of Puerto Escondido, La Barr…
$1,60M
Villa 1 chambre dans Brisas de Zicatela, Mexique
Villa 1 chambre
Brisas de Zicatela, Mexique
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 743 m²
Embrassez la vie côtière contemporaine avec cette élégante villa de 1 chambre, de 1,5 salle …
$182,705
Villa 3 chambres dans Brisas de Zicatela, Mexique
Villa 3 chambres
Brisas de Zicatela, Mexique
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 840 m²
Fall in love with this 1,840 Ft2 ocean-view villa. Featuring 3 bedrooms, 2 bathrooms, and sp…
$349,000
