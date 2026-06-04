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Appartement 9 chambres dans Playa del Carmen, Mexique
Appartement 9 chambres
Playa del Carmen, Mexique
Nombre de pièces 18
Chambres 9
Nombre de salles de bains 8
Surface 574 m²
Nombre d'étages 3
Incroyable opportunité d'investissement la plus populaire destination touristique en Amériqu…
$1,70M
T.V.A.
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