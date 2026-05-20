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Villas avec terrasse à vendre en Flacq, Maurice

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1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Quatre Cocos VCA, Maurice
Villa 6 chambres
Quatre Cocos VCA, Maurice
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 6
Surface 758 m²
Nombre d'étages 2
$13,60M
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Caractéristiques des propriétés en Flacq, Maurice

avec Garage
avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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