Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. South Eastern Region
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en South Eastern Region, Malte

;
propriété commerciale
86
immeubles de placement
14
magasins
3
2 propriétés total trouvé
Bureau dans Marsa, Malte
Bureau
Marsa, Malte
Cet immeuble de 282m2 à Marsa offre une opportunité d'investissement stratégique, combinant …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau dans La Valette, Malte
Bureau
La Valette, Malte
Bureau au rez-de-chaussée dans un emplacement privilégié à Valletta composé de la salle de b…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller