Vue sur la mer Penthouses à vendre en Saint Pauls Bay, Malte

1 propriété total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Qawra, Malte
Penthouse 2 chambres
Qawra, Malte
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 174 m²
Sol 7/1
Brand-New Penthouse with Breathtaking Sea Views 🌊 Welcome to this stunning 7th-floor pent…
$697,595
