Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. San Ġwann
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en San Gwann, Malte

villas
6
2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans San Gwann, Malte
Villa 3 chambres
San Gwann, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
KAPPARA - Cette villa jumelée, située dans un quartier prestigieux, a été rénovée avec soin …
$1,37M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans San Gwann, Malte
Villa 3 chambres
San Gwann, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller