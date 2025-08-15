Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Paola
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Paola, Malte

penthouses
10
1 BHK
13
2 BHK
11
3 BHK
13
Appartement Supprimer
Tout effacer
37 propriétés total trouvé
Penthouse 2 chambres dans Paola, Malte
Penthouse 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse hautement fini situé dans un quartier résidentiel calme à Paola. L'hébergement …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Paola, Malte
Appartement 1 chambre
Paola, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un appartement de 1 chambre à Paola très central et proche de toutes commodités. Cette propr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Paola, Malte
Appartement 3 chambres
Paola, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Grand appartement de 3 chambres hautement fini à l'exclusion des salles de bains et des port…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
TekceTekce
Appartement 2 chambres dans Paola, Malte
Appartement 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un nouveau développement composé de 2 blocs dans un quartier très calme à Paola. Des apparte…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Paola, Malte
Appartement 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 2 chambres à Paola très central et proche de toutes commodités. Cette prop…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Paola, Malte
Appartement 3 chambres
Paola, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement entièrement meublé de Paola dispose d'une surface totale de 125SQ M, offrant…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Paola, Malte
Penthouse 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Trois Penthouses composé d'une cuisine séjour et salle à manger 2 chambres et 2 salles de ba…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Paola, Malte
Appartement 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un premier étage Maisonette situé dans un quartier très calme à Paola. L'hébergement se comp…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Paola, Malte
Appartement 3 chambres
Paola, Malte
Chambres 3
Un appartement au troisième étage vendu sous forme de coquille. Composé d'un salon / salle à…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Paola, Malte
Appartement 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Paola - Sur le plan appartement de 2 chambres fini, à l'exclusion des portes et des salles d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Paola, Malte
Appartement 3 chambres
Paola, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Appartement Duplex très proche du centre-ville, idéal aussi comme investissement locatif. Au…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Paola, Malte
Appartement 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
À vendre à Paola•Ce nouveau développement offre une variété d'appartements restants.••Appart…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Paola, Malte
Appartement 3 chambres
Paola, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 3 chambres, avec possibilité d'une 4ème chambre à vendre sous forme de coq…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Paola, Malte
Appartement 1 chambre
Paola, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nouveau bloc d'appartements de 1 chambre à coucher à compléter au début de 2024. Garages disponibles
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Paola, Malte
Penthouse 1 chambre
Paola, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un choix de penthouses de 1 chambre à vendre sous forme de coquille.•À partir de E120,000•Da…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Paola, Malte
Appartement 3 chambres
Paola, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 3 chambres à Poala très central et proche de toutes commodités. Cette prop…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Paola, Malte
Appartement 1 chambre
Paola, Malte
Chambres 1
Une maisonnette au premier étage à Paola ayant une empreinte de 83 mètres carrés et étant ve…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Paola, Malte
Appartement 3 chambres
Paola, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Un premier étage Maisonette situé à Paola. L'hébergement se compose d'un salon, cuisine / sa…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Paola, Malte
Appartement 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Appartement 3ème étage (Livré inclus) composé d'un plan ouvert,2 chambres(Chambre à coucher …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Paola, Malte
Penthouse 3 chambres
Paola, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
A vendre à Paola sont disponibles 4 Penthouses.•Un projet original, stimulant et intrigant d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Paola, Malte
Appartement 3 chambres
Paola, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
C'est bon ! Maison de ville située dans l'un des meilleurs quartiers de Paola mais à proximi…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Paola, Malte
Appartement 1 chambre
Paola, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un choix de maisons à vendre en coque.•À partir de E121,000•Date d'achèvement Février 2021• …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Paola, Malte
Appartement 3 chambres
Paola, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette maisonnette duplex offre un aménagement unique et spacieux, parfait pour se transforme…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Paola, Malte
Penthouse 1 chambre
Paola, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Ne manquez pas l'occasion de posséder ce magnifique penthouse situé dans la zone désirable d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Paola, Malte
Penthouse 1 chambre
Paola, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Cette superbe propriété Penthouse, située dans la charmante ville de Paola, est maintenant d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Paola, Malte
Penthouse 1 chambre
Paola, Malte
Chambres 1
1Penthouses de chambre à Paola. En construction - devrait être terminé d'ici juillet 2025 Pr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Paola, Malte
Appartement 3 chambres
Paola, Malte
Chambres 3
Un appartement de 3 chambres, avec possibilité d'une 4ème chambre à vendre sous forme de coq…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Paola, Malte
Penthouse 1 chambre
Paola, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un penthouse d'une chambre est vendu sous forme de coquille situé à Paola face à une zone OD…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Paola, Malte
Appartement 1 chambre
Paola, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un rez-de-chaussée maisonnette 1 chambre à Poala très central et proche de toutes commodités…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Paola, Malte
Penthouse 2 chambres
Paola, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Paola -- Penthouse d'angle de 70m2, se compose d'une cuisine ouverte, salon, salle à manger,…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Realting.com
Aller