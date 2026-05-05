Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Naxxar
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Naxxar, Malte

;
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Naxxar, Malte
Villa 4 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 1 000 m²
Maisonette in San Pawl Tat-Targa
$2,43M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller