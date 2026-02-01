Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Naxxar
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Terrasse

Maisons de ville avec terrasse à vendre en Naxxar, Malte

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Naxxar, Malte
Maison de ville 3 chambres
Naxxar, Malte
Nombre de pièces 10
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 100 m²
Nombre d'étages 3
Naxxar – Une charmante maison de ville dans la zone UCA souhaitable du village, offre le mél…
$843,928
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller