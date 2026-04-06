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Bungalows avec garage à vendre en Naxxar, Malte

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1 propriété total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Naxxar, Malte
Bungalow 3 chambres
Naxxar, Malte
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 490 m²
Nombre d'étages 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
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