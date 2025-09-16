Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Marsascala
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Terrasse

Penthouses avec terrasse à vendre en Marsascala, Malte

1 propriété total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Marsascala, Malte
Penthouse 3 chambres
Marsascala, Malte
Nombre de pièces 10
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 170 m²
Sol 5/1
Marsascala exclusif Penthouse dans un quartier calme et recherchéDesigner-fini & entièrement…
$858,403
