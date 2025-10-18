Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Fgura, Malte

penthouses
21
1 BHK
3
2 BHK
21
3 BHK
41
65 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Maisonnette au rez-de-chaussée non convertie avec permis commerciaux dans une route animée à…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un très lumineux, premier étage, coin Maisonette d'environ 180 m2, situé dans un quartier pr…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Premier étage,Appartements à Fgura,Très proche de toutes commodités, Il se compose de la cui…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Présentant le plus récent ajout au marché immobilier à Fgura - un superbe appartement au rez…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Fgura, Malte
Penthouse 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Vivez la vie de luxe dans ce magnifique Penthouse, situé dans le quartier en haut et à venir…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Fgura, Malte
Penthouse 2 chambres
Fgura, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
fgura penthouse comprenant une grande cuisine ouverte séjour salle à manger et 3 chambres sa…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Fgura, Malte
Penthouse 2 chambres
Fgura, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Fgura - 4ème étage PENTHOUSE proche de toutes commodités. Fait partie d'un bloc de neuf unit…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Situé au 3ème étage dans un petit bloc de 4 chacun avec son propre palier, appartement de 3 …
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement moderne et spacieux est situé au deuxième étage d'un bâtiment bien entretenu…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 2 chambres
Fgura, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Appartement très fini de 2 chambres à coucher à vendre fini comprenant salles de bains et po…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 3 chambres à Fgura très central et proche de toutes commodités. La proprié…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Fgura, Malte
Penthouse 2 chambres
Fgura, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Au 4ème étage Penthouse comprenant une cuisine, salon & salle à manger, 2 grandes chambres ;…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Fgura, Malte
Penthouse 2 chambres
Fgura, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Penthouse à Fgura,Très Beau quartier proche de toutes commodités, Il se compose de cuisine /…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 2 chambres
Fgura, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Fgura - 1er étage proche de toutes commodités. Fait partie d'un bloc de neuf unités et servi…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Fgura, Malte
Penthouse 2 chambres
Fgura, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Ne manquez pas l'occasion de posséder ce magnifique Penthouse situé dans la charmante ville …
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Fgura, Malte
Penthouse 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse de 3 chambres entièrement meublé à Fgura. La disposition comprend une cuisine o…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un appartement très fini et meublé au 2ème étage à Fgura. Cette propriété comprend 150m2 de …
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 2 chambres
Fgura, Malte
Chambres 2
Un choix de maisonnette de 2 chambres avec une cour de bonne taille, étant offert fini à l'e…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Fgura ...2ème / 3ème étage Appartements à Fgura, Très Assez proche de toutes commodités, Il …
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maisonnette de trois chambres est vendue à Fgura à cinq minutes en voiture de l'école pr…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un rez-de-chaussée de 3 chambres Maisonette à Fgura, très centrale et proche de toutes commo…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Fgura, Malte
Penthouse 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Un choix de 2 ou 3 chambres spacieuses Penthouses à vendre entièrement fini et la tenue grat…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Fgura, Malte
Penthouse 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Un joli penthouse à Fgura, situé dans un quartier très calme.Bloc de 6 servi avec ascenseur.…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cette superbe propriété dégage luxe et élégance, avec sa disposition spacieuse et ses finiti…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 2 chambres
Fgura, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Appartement de 2 chambres à coucher hautement fini vendu fini à l'exclusion des salles de ba…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 2 chambres
Fgura, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Appartement de 2 chambres à coucher hautement fini vendu fini à l'exclusion des salles de ba…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Fgura, Malte
Penthouse 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce magnifique penthouse dans la ville animée de Fgura dispose d'une vie spacieuse et moderne…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 2 chambres
Fgura, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Appartement Duplex au premier étage. En entrant dans la propriété, vous trouverez un beau sa…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Une maisonnette élevée de 3 chambres à Fgura. Cette propriété comprend une cuisine/salle à m…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Fgura, Malte
Appartement 3 chambres
Fgura, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Situé dans une rue très calme à Tarxien est cet appartement unique est vendu fini, 3 chambre…
Prix ​​sur demande
