Appartements à vendre en Gozo Region, Malte

Appartement 2 chambres dans Munxar, Malte
Appartement 2 chambres
Munxar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement confortable, situé dans le charmant village de Munxar, est l'occasion idéale…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Munxar, Malte
Appartement 3 chambres
Munxar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 3 chambres dans l'un des plus beaux quartiers de Xlendi. Deux salles de ba…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Munxar, Malte
Appartement 2 chambres
Munxar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Cette superbe propriété située dans le charmant village de Xlendi est l'occasion idéale pour…
Prix ​​sur demande
Appartement 4 chambres dans Nadur, Malte
Appartement 4 chambres
Nadur, Malte
Chambres 4
Ce spacieux appartement de 4 chambres est situé dans le village pittoresque de Nadur, Gozo. …
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Zebbug, Malte
Penthouse 3 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Magnifique penthouse moderne de grande disposition situé dans l'un des meilleurs quartiers d…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Munxar, Malte
Appartement 2 chambres
Munxar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Niché dans le charmant village côtier de Xlendi est un bel appartement de 2 chambres, 1 sall…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Munxar, Malte
Appartement 2 chambres
Munxar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Cette charmante Maisonette dans le village pittoresque de Xlendi est la possibilité d'invest…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Sannat, Malte
Appartement 3 chambres
Sannat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Ce superbe appartement de 3 chambres, 2 salles de bains situé dans le charmant village de Sa…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Zebbug, Malte
Appartement 2 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce bel appartement dans la charmante ville de Marsalforn offre une occasion unique de posséd…
Prix ​​sur demande
Penthouse 1 chambre dans Saint Lawrence, Malte
Penthouse 1 chambre
Saint Lawrence, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un magnifique appartement de 1 chambre situé dans un village de San Lawrenz, Gozo, d'environ…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Munxar, Malte
Appartement 2 chambres
Munxar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Cet appartement magnifiquement meublé à vendre à Munxar est une occasion parfaite de posséde…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Zebbug, Malte
Penthouse 2 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce bel appartement dans la charmante ville de Marsalforn offre une occasion unique de posséd…
Prix ​​sur demande
Appartement 1 chambre dans Xaghra, Malte
Appartement 1 chambre
Xaghra, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Profitez de cette occasion incroyable de posséder un charmant appartement de 1 chambre, 1 sa…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Zebbug, Malte
Appartement 2 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Présentation d'une nouvelle propriété sur le marché à Zebbug, Malte! Cet appartement moderne…
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Xaghra, Malte
Appartement 3 chambres
Xaghra, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
A vendre en coque formant un appartement 3 chambres 3 salles de bains ( 2 en-suite ) à Xaghr…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Xaghra, Malte
Penthouse 2 chambres
Xaghra, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce penthouse situé à Xaghra dispose de 2 chambres avec une salle de bains privative et princ…
Prix ​​sur demande
Penthouse dans Nadur, Malte
Penthouse
Nadur, Malte
Un Penthouse de 3 chambres à Nadur avec vue sur la Manche. Cette propriété dispose de 3 cham…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Zebbug, Malte
Penthouse 2 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Ce bel appartement dans la charmante ville de Marsalforn offre une occasion unique de posséd…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Qala, Malte
Penthouse 2 chambres
Qala, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un penthouse de 2 chambres à coucher à Qala. Cette propriété comprend 2 chambres principales…
Prix ​​sur demande
Appartement dans Xaghra, Malte
Appartement
Xaghra, Malte
Un nouveau bloc comprenant des appartements et des penthouses
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Sannat, Malte
Penthouse 3 chambres
Sannat, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Sannat Gozo - 3 chambres coin Penthouse avec vue dégagée. Surface intérieure 105 m2 Surface …
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Zebbug, Malte
Penthouse 2 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Ce bel appartement dans la charmante ville de Marsalforn offre une occasion unique de posséd…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Xewkija, Malte
Penthouse 3 chambres
Xewkija, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un Penthouse joliment fini situé dans cette zone paisible de Xewkija dans un petit bloc de 4…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Xewkija, Malte
Penthouse 3 chambres
Xewkija, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un spacieux penthouse de 3 chambres, 2 salles de bains situé à Xewkija, offrant 117m2 d'espa…
Prix ​​sur demande
Penthouse 2 chambres dans Xaghra, Malte
Penthouse 2 chambres
Xaghra, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Un penthouse à Zebbug, servi avec un ascenseur dans un bloc de 5 unités. La propriété offre …
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Munxar, Malte
Appartement 2 chambres
Munxar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
2 chambres 2 salles de bain (1 en-suite) penthouse avec piscine sur le toit situé dans une r…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Nadur, Malte
Penthouse 3 chambres
Nadur, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Un Penthouse spacieux de 3 chambres à Nadur, Cette propriété comprend une cuisine/séjour/sal…
Prix ​​sur demande
Penthouse 3 chambres dans Zebbug, Malte
Penthouse 3 chambres
Zebbug, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Situé dans l'un des meilleurs quartiers résidentiels de Haz-Zebbug est ce penthouse moderne …
Prix ​​sur demande
Appartement 3 chambres dans Xaghra, Malte
Appartement 3 chambres
Xaghra, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Penthouse situé au coeur de Rabat avec 3 chambres spacieuses, 3 salles de bains et buanderie…
Prix ​​sur demande
Appartement 2 chambres dans Sannat, Malte
Appartement 2 chambres
Sannat, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Apartments in a new block in a nice area in Sannat
Prix ​​sur demande
