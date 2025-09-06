Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Birkirkara
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Birkirkara, Malte

villas
3
maisons de ville
16
2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Villa 3 chambres
Birkirkara, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M

Maison 3 chambres dans Birkirkara, Malte
Maison 3 chambres
Birkirkara, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
SOLE AGENTS: This recently restored, double fronted townhouse / palazzino is truly unique an…
$986,834

