  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Attard
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Jardin

Villas avec jardin à vendre en Attard, Malte

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Attard, Malte
Villa 3 chambres
Attard, Malte
Nombre de pièces 9
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
Nombre d'étages 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41M
