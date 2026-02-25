Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Attard, Malte

villas
6
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Attard, Malte
Maison 3 chambres
Attard, Malte
Nombre de pièces 11
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 257 m²
Nombre d'étages 2
Charmant coin situé Maison de caractère à AttardSitué dans la zone tranquille de conservatio…
$1,15M
