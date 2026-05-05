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Vue sur la mer Bungalows à vendre en Province de Tamatave, Madagascar

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Bungalow 2 chambres dans District de Fénérive-Est, Madagascar
Bungalow 2 chambres
District de Fénérive-Est, Madagascar
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Nombre d'étages 1
Bungalow en bord de mer sur la côte est de Madagascar
$83,066
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Caractéristiques des propriétés en Province de Tamatave, Madagascar

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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