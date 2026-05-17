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Mountain View Bungalows à vendre en Province d'Antsiranana, Madagascar

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Bungalow 2 chambres dans District de Nosy Be, Madagascar
Bungalow 2 chambres
District de Nosy Be, Madagascar
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Nombre d'étages 1
Beau bungalow moderne, entièrement autonome en électricité et eau, situé à Minapingo, Nosy Be
$83,066
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Caractéristiques des propriétés en Province d'Antsiranana, Madagascar

avec Jardin
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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