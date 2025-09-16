Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Macédoine du Nord
  3. Municipality of Karposh
  4. Commercial
  5. Entreprise établie

Entreprise à vendre en Municipality of Karposh, Macédoine du Nord

Entreprise établie Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
READY BUSINESS dans Municipality of Karposh, Macédoine du Nord
READY BUSINESS
Municipality of Karposh, Macédoine du Nord
PrêtEn Macédoine du Nord, des terres avec une centrale solaire de 600 MW en exploitation à u…
$1,05M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller