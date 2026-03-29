Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Vydmantu seniunija
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Vydmantu seniunija, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Vydmantai, Lituanie
Maison
Vydmantai, Lituanie
Surface 180 m²
Nombre d'étages 2
Le vrai rêve lituanien est une maison résidentielle de qualité, chaleureuse et lumineuse ave…
$432,919
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Vydmantu seniunija, Lituanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller