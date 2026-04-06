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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Vilniaus rajono savivaldybe, Lituanie

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12 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 139 m² dans Didzioji Riese, Lituanie
Propriété commerciale 139 m²
Didzioji Riese, Lituanie
Surface 139 m²
Sol 1
$1,855
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Propriété commerciale 212 m² dans Raudondvaris, Lituanie
Propriété commerciale 212 m²
Raudondvaris, Lituanie
Surface 212 m²
Sol 1
MOINS DE 188,50 Kv.M. STOCKAGE ET 22 Kv. BIURAS TOYS IN TALL G., RED, VILNIUS RAJ CAPITAL RE…
$1,825
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Propriété commerciale 1 454 m² dans Masionys, Lituanie
Propriété commerciale 1 454 m²
Masionys, Lituanie
Surface 1 454 m²
Sol 1
$11,121
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Propriété commerciale 2 998 m² dans Parudaminys, Lituanie
Propriété commerciale 2 998 m²
Parudaminys, Lituanie
Surface 2 998 m²
Sol 1
$11,469
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Propriété commerciale 283 m² dans Raudondvaris, Lituanie
Propriété commerciale 283 m²
Raudondvaris, Lituanie
Surface 283 m²
Sol 1
$2,461
par mois
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Propriété commerciale 15 000 m² dans Motiejiskes, Lituanie
Propriété commerciale 15 000 m²
Motiejiskes, Lituanie
Surface 15 000 m²
$8,695
par mois
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Propriété commerciale 350 m² dans Zemieji Rusokai, Lituanie
Propriété commerciale 350 m²
Zemieji Rusokai, Lituanie
Surface 350 m²
$4,637
par mois
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Propriété commerciale 80 m² dans Raudondvaris, Lituanie
Propriété commerciale 80 m²
Raudondvaris, Lituanie
Surface 80 m²
Sol 1
$696
par mois
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Propriété commerciale 500 m² dans Didziasalis, Lituanie
Propriété commerciale 500 m²
Didziasalis, Lituanie
Surface 500 m²
Sol 1
$5,797
par mois
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Propriété commerciale 2 700 m² dans Masionys, Lituanie
Propriété commerciale 2 700 m²
Masionys, Lituanie
Surface 2 700 m²
Sol 1
$18,781
par mois
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Propriété commerciale 342 m² dans Bukiskis, Lituanie
Propriété commerciale 342 m²
Bukiskis, Lituanie
Surface 342 m²
Sol 1
$4,334
par mois
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Propriété commerciale 200 m² dans Juodsiliai, Lituanie
Propriété commerciale 200 m²
Juodsiliai, Lituanie
Surface 200 m²
Sol 1
$1,971
par mois
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