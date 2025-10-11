Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Vezaiciu seniunija
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Vezaiciu seniunija, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Samaliske, Lituanie
Maison
Samaliske, Lituanie
Surface 73 m²
Nombre d'étages 2
$152,147
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Vezaiciu seniunija, Lituanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller