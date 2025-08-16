Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Varena
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Varena, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Varena, Lituanie
Maison
Varena, Lituanie
Surface 199 m²
Nombre d'étages 2
VENTE DE VOTRE SOURCES ET DE VOTRE SOURCES D'ERDVI AVEC L'ENVIRONNEMENT SUD, PREMIER ET PRIN…
$173,491
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller