  2. Lituanie
  3. Vadokliu seniunija
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Vadokliu seniunija, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Vainoriai, Lituanie
Maison
Vainoriai, Lituanie
Surface 83 m²
Nombre d'étages 1
$30,142
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
