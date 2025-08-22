Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Uzvencio seniunija
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Uzvencio seniunija, Lituanie

3 propriétés total trouvé
Maison dans Zelviai, Lituanie
Maison
Zelviai, Lituanie
Surface 69 m²
Nombre d'étages 1
Une maison unique dans le district de Kelmė, Želvi-Kalba, Kraži-G. Vous cherchez un endroit …
$64,013
Maison dans Uzventis, Lituanie
Maison
Uzventis, Lituanie
Surface 50 m²
Nombre d'étages 1
La maison est située dans la partie centrale de la ville de Kražiai, à proximité école, paro…
$31,671
Maison dans Volungiai, Lituanie
Maison
Volungiai, Lituanie
Surface 76 m²
Nombre d'étages 1
The house stands in the southern central part of the city of Kelmia, nearby school, wardrobe…
$35,035
