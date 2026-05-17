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Maisons avec garage à vendre en Uzusaliu seniunija, Lituanie

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3 propriétés total trouvé
Maison dans Pasiliai, Lituanie
Maison
Pasiliai, Lituanie
Surface 164 m²
Nombre d'étages 1
Maison à vendre Jurgina g. 11, Ušusaliai, 164,29 m2, 1 étage La maison de 164 m2 est vendue…
$288,954
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Maison dans Pasiliai, Lituanie
Maison
Pasiliai, Lituanie
Surface 164 m²
Nombre d'étages 1
Maison à vendre Jurgina g. 11, Ušusaliai, 164,29 m2, 1 étage La maison de 164 m2 est vendue…
$282,675
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Maison dans Guldynai, Lituanie
Maison
Guldynai, Lituanie
Surface 121 m²
Nombre d'étages 2
Votre maison en nature - dans l'alimentation, les neres! Une maison de jardin de 120,92 m2 …
$152,811
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AdriastarAdriastar
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Caractéristiques des propriétés en Uzusaliu seniunija, Lituanie

Bon marché
Luxe
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