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Propriétées résidentielles à vendre en Upninku seniunija, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Pakalniskis, Lituanie
Maison
Pakalniskis, Lituanie
Surface 84 m²
Nombre d'étages 2
Vendu 4 CAMBAREE MENÉE À JONAVA, UPNINKAS Upninkai - un riche village historique dans le dis…
$82,558
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