  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Ukmerges miesto seniunija
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Ukmerges miesto seniunija, Lituanie

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Ukmerge, Lituanie
Appartement 2 chambres
Ukmerge, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 41 m²
Sol 3/3
Appartement confortable dans une maison rénovée avec chauffage individuel au gaz à Ukmergė! …
$67,825
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Appartement 2 chambres dans Varine, Lituanie
Appartement 2 chambres
Varine, Lituanie
Nombre de pièces 2
Surface 34 m²
Sol 2/5
SUISSE DE 2 CABLES g., UKMERGU ---------------------------- - Aménagement pratique de l'appa…
$34,191
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Caractéristiques des propriétés en Ukmerges miesto seniunija, Lituanie

