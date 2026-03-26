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Maisons à vendre en Taujenu seniunija, Lituanie

2 propriétés total trouvé
Maison dans Taujenai, Lituanie
Maison
Taujenai, Lituanie
Surface 43 m²
Nombre d'étages 1
BÂTIMENT DANS LES CIRCONSTANCES - POUR LES PEUPLES À IMPLÉMENTER! La maison est vendue à Ta…
$41,257
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Agence
Capital
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Maison dans Taujeneliai, Lituanie
Maison
Taujeneliai, Lituanie
Surface 69 m²
Nombre d'étages 1
$60,863
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