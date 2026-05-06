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Maisons Piscine à vendre en Svencioniu rajono savivaldybe, Lituanie

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1 propriété total trouvé
Maison dans Zadvarninkai, Lituanie
Maison
Zadvarninkai, Lituanie
Surface 315 m²
Nombre d'étages 2
Une maison avec un étang, une maison entièrement rénovée, un sauna, une salle de banquet-dan…
$202,878
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Caractéristiques des propriétés en Svencioniu rajono savivaldybe, Lituanie

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Bon marché
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