Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Smalininku seniunija
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Garage

Maisons avec garage à vendre en Smalininku seniunija, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Smalininkai, Lituanie
Maison
Smalininkai, Lituanie
Surface 683 m²
Nombre d'étages 1
$365,922
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Smalininku seniunija, Lituanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller