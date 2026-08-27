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Maisons avec garage à vendre en Sirvintu seniunija, Lituanie

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1 propriété total trouvé
Maison dans Kalnalaukis, Lituanie
Maison
Kalnalaukis, Lituanie
Surface 192 m²
Nombre d'étages 1
UNE RÉSIDENCE DANS UNE NOUVELLE RÉSIDENCE DE LIVESTOCK G. SAVED STATUS. Le prix est indiqué …
$361 901
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