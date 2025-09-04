Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec garage à vendre en Sirvintos, Lituanie

2 propriétés total trouvé
Maison dans Sirvintos, Lituanie
Maison
Sirvintos, Lituanie
Surface 342 m²
Nombre d'étages 2
A Shirvintai, Ramuni, g., une maison résidentielle spacieuse, chaleureuse, équipée de qualit…
$310,167
Maison dans Sirvintos, Lituanie
Maison
Sirvintos, Lituanie
Surface 77 m²
Nombre d'étages 1
Maison de 76,54 m2 à Širvint K., Širvint, r. sav. Il y a 3 chambres et cuisine. Au deuxième …
$62,619
