  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Sedos seniunija
  4. Commercial

Immobilier commercial en Sedos seniunija, Lituanie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 669 m² dans Seda, Lituanie
Propriété commerciale 669 m²
Seda, Lituanie
Surface 669 m²
Sol 1
COMPLEXE PROFESSIONNEL, COMMERCIAL COMMERCIAL SOUMIS (KVAD 669,22) AVEC CONSTRUCTION INDIVID…
$585,290
