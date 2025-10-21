Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Samylu seniunija
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Samylu seniunija, Lituanie

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Ziegzdriai, Lituanie
Appartement 3 chambres
Ziegzdriai, Lituanie
Nombre de pièces 3
Surface 72 m²
Sol 1/4
$139,795
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Samylu seniunija, Lituanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller