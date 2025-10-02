Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Salociu seniunija
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Salociu seniunija, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Kurpalaukis, Lituanie
Maison
Kurpalaukis, Lituanie
Surface 156 m²
Nombre d'étages 1
$35,242
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Salociu seniunija, Lituanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller