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Immobilier commercial en Rumsiskiu seniunija, Lituanie

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 74 m² dans Juodiskes, Lituanie
Propriété commerciale 74 m²
Juodiskes, Lituanie
Surface 74 m²
Sol 1
VENTE DE BUVUSI FERMA EN ROUMANIE Un terrain spacieux de 1 5694 ha avec des bâtiments à Rum…
$33,607
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