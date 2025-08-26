Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Lituanie
  3. Pilviskiu seniunija
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Pilviskiu seniunija, Lituanie

1 propriété total trouvé
Maison dans Padurpinycys, Lituanie
Maison
Padurpinycys, Lituanie
Surface 122 m²
Nombre d'étages 1
La maison est vendue avec des bâtiments agricoles, un terrain spacieux de 20 ares à Pilviškė…
$60,832
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Capital
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Pilviskiu seniunija, Lituanie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller